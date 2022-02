¿Energía nuclear segura, verde y limpia? ¿Pretenden que lo creamos?

No hay trabajo más claro y contundente que el publicado por Mariola Olcina, de Ecologistas en Acción: “Energíanuclear: un cáncer para el medio ambiente”*. En este artículo la especialista analiza los efectos de la radiactividad sobre la salud humana y los ecosistemas y explica como todo el ciclo nuclear produce contaminación y sus efectos nefastos.

Existen riesgos de la energía nuclear, los cuales ya se han sufrido a lo largo de la Historia, por tanto no son solo teóricos. ¿Cuáles son las desventajas de una central nuclear y la energía que produce? ¿Cuáles son los inconvenientes de la energía atómica o nuclear?

Son varios los inconvenientes y, además, tienen un gran efecto negativo en el planeta:

No se ahorra tanto en combustibles fósiles

Aunque es un argumento muy comentado como ventaja, la realidad es que la gran cantidad de combustible fósiles y de producción de gases de efecto invernadero se usa para los transportes, no de la producción de electricidad.

Se producen desechos radiactivos

Recordad el riesgo que entrañan los llamados “cementerios nucleares”

Pueden darse vertidos tóxicos o escapes que contaminen de forma grave el medio ambiente.

Ocasionan pérdida de biodiversidad y la malformación del cuerpo de seres vivos en crecimiento y en fetos, además de problemas de salud graves como el cáncer.

Accidentes nucleares

Los accidentes nucleares son raros, pero son muy peligrosos. Aunque las centrales cuentan con sistemas de seguridad muy sofisticados, se han dado accidentes que han resultado devastadores, es el caso de Chernóbil y Fukushima.

Armas nucleares para la guerra gracias a la energía atómica

Otra desventaja alarmante es el uso que se le da a la energía nuclear en el área militar.

Aumenta nuestra dependencia de uranio

Si se usa habitualmente y cada vez está más extendido su uso en todo el mundo, el uranio cada vez será más demandado. Esto implicará una sobreexplotación y llegará el punto en el que las reservas no serán suficientes .

El científico Antonio Turiel, en una entrevista publicada en Climática fue contundente a la hora de opinar sobre la energía nuclear.

Ante la frase del entrevistador: “¡Si hacemos caso al Gobierno francés, quién nos salvará son los reactores de las centrales nucleares!”

Turiel responde:

“Las nucleares presentan muchos problemas desde el punto de vista ambiental, como la gestión de los residuos. Pero, más allá de esto, que no se puede ignorar, existe el inconveniente de que también el uranio se acabará. La producción de uranio llegó al máximo en 2016 y ya está cayendo. Se prevé un desequilibrio importante entre la demanda y la oferta disponible de uranio hacia 2025. Hasta ahora es imperceptible porque se está reaprovechando el uranio de bombas atómicas que se están desguazando, pero Francia ya tiene el 40% de las centrales nucleares paradas y, por consecuencia, problemas para obtener uranio.

Por otro lado, están las promesas eternas de los reactores nucleares de cuarta generación, que no necesitarían uranio; y la promesa de la fusión nuclear. El caso es que llevan más de 60 años experimentando y aún no han dado con la fórmula. Están vendiendo la idea como si estuviera cerca, cuando todavía se encuentra en una fase muy experimental y con dificultades técnicas que quizás no se superarán. Una broma muy típica en el sector de la energía es que siempre faltan 50 años para conseguir la fusión nuclear. Aunque se superaran las dificultades, no tenemos un margen de 50 años para reaccionar ante la crisis energética: [encontrar una solución] es mucho más urgente. Y volvemos a lo de antes: ¡esto solo produciría electricidad!”

Vamos a terminar este post, tal y como lo empezamos. Reiterar que los reactores nucleares tienen múltiples amenazas como terremotos, inundaciones, fenómenos climatológicos extremos o envejecimiento, y la propia gestión de la industria nuclear y de los accidentes, para los que no estamos preparados. … La energía nuclear es contaminante.

Debemos prestar mucha atención a los pasos que van dando cada uno de los países en esa dirección de tanto riesgo. Los científicos alertan, las organizaciones ecologistas claman, y mientras la gente común, la gente de a pie… ¿Qué es lo que hacemos?